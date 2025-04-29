«Не шло у человека, тренеру тоже важно найти своего хоккеиста». Разин — об уходе Уилсона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал об уходе нападающего Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».

«Заиграл парень там, это нормальное явление. Почему вы забываете, что в прошлом году Петунин, Вовченко были не нужны «Северстали», а к нам приходят и играют? Есть хоккеисты, которым надо найти своего тренера. Тренеру тоже важно найти своего хоккеиста. Уилсон был использован почти во всех звеньях, во всех бригадах большинства. Но не шло у человека. Там другая система, стало получаться. Посмотрите последние игры – на первый план выходят другие ребята. Это хоккей, здесь команда», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.