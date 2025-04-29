Андрей Разин рассказал, какую позицию хочет укрепить в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что магнитогорскому клубу нужны сильные центральные нападающие.

«Скелет любой команды – центральные нападающие. Нам нужно два сильных центральных нападающих. Я бы и от Буше с Ткачёвым не отказался, но потолок зарплат на то и действует, всех не взять», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4).

Ранее Андрей Разин рассказал об уходе нападающего Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».