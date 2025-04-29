Бирюков назвал крайний срок по ситуации с вратарём Набоковым в «Металлурге»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков назвал крайний срок по ситуации с вратарём Ильёй Набоковым в стане магнитогорского клуба.

«До середины июня вопрос по Набокову должен проясниться», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Набоков провёл в Кубке Гагарина — 2025 пять матчей, в которых одержал две победы.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4).

Напомним, ранее Евгений Бирюков назвал ситуацию с Набоковым сложной, завив, что команда делает всё, чтобы голкипер остался в магнитогорском клубе.