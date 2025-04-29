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Член «Тройного золотого клуба» Валттери Фильппула завершил карьеру

Член «Тройного золотого клуба» Валттери Фильппула завершил карьеру
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Нападающий сборной Финляндии Валттери Фильппула завершил карьеру в возрасте 41 года. Последним клубом форварда в профессиональной карьере был финский «Йокерит». Ранее Фильппула выступал за «Йокерит» во время локаута НХЛ 2012-2013 годов, тогда форвард провёл 16 матчей в лиге и набрал 15 (6+9) очков.

Нападающий провёл 16 сезонов в НХЛ и становился обладателем Кубка Стэнли — 2008 в составе «Детройта». Предыдущие три сезона нападающий провёл в «Серветте», выиграв вместе с командой чемпионат Швейцарии и Лигу чемпионов.

Фильппула также является первым финским хоккеистом, который попал в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею.

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