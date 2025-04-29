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«Решение руководства закономерно». Борис Михайлов высказался об отставке Воробьёва из ЦСКА

«Решение руководства закономерно». Борис Михайлов высказался об отставке Воробьёва из ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался об увольнении Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА. Специалист провёл на этом посту один сезон, который завершился поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.

«Шансы на хорошее выступление в сезоне у Воробьёва были. Всё же новая команда, молодые хоккеисты. Не было стабильных действий, что главное, победы чередовались с проигрышами. Не была налажена игра в большинстве. Все линии выступали не очень ровно, а от этого зависит стабильность, в меньшинстве не лучшим образом действовали. Во вратарской линии до конца не было определено, кто сильнейший. Всё это привносило нервозность в команду.

На протяжении сезона я так и не понял, кто у нас играет в большинстве, там выходили каждый раз разные хоккеисты, лишь в конце было понятно. Думаю, решение руководства закономерно, потому что я не увидел, чего можно поменять на следующий год», — цитирует Михайлова ТАСС.

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