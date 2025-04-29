Форвард «Салавата»: у меня есть мечта сыграть с Овечкиным, но в Уфу он вряд ли приедет

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин заявил, что для Континентальной хоккейной лиги станет большим событием возможное возвращение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее россиянин заявлял о желании продолжить карьеру в московском «Динамо» после завершения контракта в НХЛ.

«Когда в КХЛ вернулся Павел Дацюк, я очень обрадовался. У меня всегда была мечта с ним сыграть. У меня есть мечта сыграть с Овечкиным, но в Уфу он вряд ли приедет. Но в любом случае для лиги будет хорошо, если он приедет, как это сделал Дацюк», – цитирует Алалыкина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2024/2025 в регулярном чемпионате НХЛ, Овечкин остановился на отметке в 897 голов. Следующий сезон станет для россиянина последним по контракту в НХЛ.