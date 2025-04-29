Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв рассказал, как узнал о своём увольнении из ЦСКА

Илья Воробьёв рассказал, как узнал о своём увольнении из ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как узнал о своём увольнении из армейского клуба. Сегодня, 29 апреля, руководство ЦСКА отправило в отставку весь тренерский штаб в связи с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон-2024/2025.

— Как узнали о своей отставке?
— Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android