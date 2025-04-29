Илья Воробьёв рассказал, как узнал о своём увольнении из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал, как узнал о своём увольнении из армейского клуба. Сегодня, 29 апреля, руководство ЦСКА отправило в отставку весь тренерский штаб в связи с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон-2024/2025.

— Как узнали о своей отставке?

— Мне позвонил агент и сказал, что весь тренерский штаб ЦСКА уволен. Сегодня мы подписали бумаги, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.