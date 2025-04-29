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Илья Воробьёв признался, удивило ли его решение руководства ЦСКА об отставке всех тренеров

Илья Воробьёв признался, удивило ли его решение руководства ЦСКА об отставке всех тренеров
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Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался об увольнении всего тренерского штаба армейского клуба. Сегодня, 29 апреля, руководство ЦСКА отправило в отставку весь тренерский штаб в связи с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон-2024/2025.

— Удивило ли вас такое решение армейского руководства?
— В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы.

— Удалось ли попрощаться с командой?
— Да, сегодня я и мои бывшие помощники по тренерскому штабу попрощались с ребятами и пожелали им удачи в дальнейшем, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
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