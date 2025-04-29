Илья Воробьёв признался, удивило ли его решение руководства ЦСКА об отставке всех тренеров

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался об увольнении всего тренерского штаба армейского клуба. Сегодня, 29 апреля, руководство ЦСКА отправило в отставку весь тренерский штаб в связи с невыполнением задачи, поставленной перед командой на сезон-2024/2025.

— Удивило ли вас такое решение армейского руководства?

— В какой-то степени да, в какой-то степени нет. Можно по-разному рассматривать ситуацию. Такова специфика тренерской работы.

— Удалось ли попрощаться с командой?

— Да, сегодня я и мои бывшие помощники по тренерскому штабу попрощались с ребятами и пожелали им удачи в дальнейшем, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.