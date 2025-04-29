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Канадский защитник «Витязя» рассказал, что его больше всего поразило в России

Канадский защитник «Витязя» рассказал, что его больше всего поразило в России
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Канадский защитник «Витязя» Джереми Рой назвал рестораны Москвы одними из лучших в мире. Легионер выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2022 года.

— Что тебя больше всего поражает в России?
— Первое, что приходит в голову, — это качество еды. Думаю, что в Москве одни из лучших ресторанов в мире. Вкусная еда, доступные цены, высокое качество — это просто сумасшествие! К счастью, моя жена знает много классных мест в Москве, так что мы часто посещаем рестораны. Она родом из Уфы, но давно живёт в столице, — цитирует Роя Metaratings.

Всего в КХЛ Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

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