«Сложный сезон». Илья Воробьёв оценил свою работу в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил свою работу в армейском клубе. Под руководством специалиста ЦСКА завершил сезон поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.

— Как оцените проведённый сезон в ЦСКА?

— Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав.

— Сказалась потеря по ходу сезона многих ключевых игроков…

— Многие аспекты получились напряжёнными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды.

— Илья Петрович, показалось, что ЦСКА не хватило высококлассных легионеров в составе.

— Что касается вопросов селекции, то это не ко мне, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.