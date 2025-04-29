«Сложный сезон». Илья Воробьёв оценил свою работу в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил свою работу в армейском клубе. Под руководством специалиста ЦСКА завершил сезон поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.
— Как оцените проведённый сезон в ЦСКА?
— Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав.
— Сказалась потеря по ходу сезона многих ключевых игроков…
— Многие аспекты получились напряжёнными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды.
— Илья Петрович, показалось, что ЦСКА не хватило высококлассных легионеров в составе.
— Что касается вопросов селекции, то это не ко мне, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.