Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сложный сезон». Илья Воробьёв оценил свою работу в ЦСКА

«Сложный сезон». Илья Воробьёв оценил свою работу в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил свою работу в армейском клубе. Под руководством специалиста ЦСКА завершил сезон поражением в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» в шести матчах.

— Как оцените проведённый сезон в ЦСКА?
— Сложный сезон, много что поменялось и в клубе, и в команде. Например, сильно обновился состав.

— Сказалась потеря по ходу сезона многих ключевых игроков…
— Многие аспекты получились напряжёнными. По разным причинам по ходу сезона мы потеряли наших ведущих игроков и лидеров команды.

— Илья Петрович, показалось, что ЦСКА не хватило высококлассных легионеров в составе.
— Что касается вопросов селекции, то это не ко мне, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android