Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв поведал о своих планах на ближайшее время сразу после ухода из ЦСКА

Илья Воробьёв поведал о своих планах на ближайшее время сразу после ухода из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о ближайших планах после увольнения из армейского клуба.

— Какие у вас планы на ближайшее время?
— Посмотреть и разобрать полуфиналы Кубка Гагарина, а затем и финальную серию. Также буду наблюдать за ходом плей-офф в НХЛ.

— Усталости не накопились? Готовы снова работать в ближайшее время?
— Однозначно. Я открыт для предложений из клубов Континентальной лиги и полностью готов к работе, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Позвонил агент, сказал, что мы уволены». Первое интервью с Воробьёвым после ухода из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android