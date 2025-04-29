Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, россиянину был предоставлен отдых. В общей группе занимался белорусский нападающий Алексей Протас, который ещё не принимал участия в матчах плей-офф текущего сезона.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-1. Пятый матч состоится на домашней площадке столичного клуба в ночь на 1 мая. В случае победы в следующей встрече «столичный» коллектив выиграет серию и выйдет во второй раунд Кубка Стэнли.

Предыдущий матч стал для Овечкина 155-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Какой матч, какая развязка! «Вашингтон» ответил мощным камбэком на шедевр Демидова
Видео
Какой матч, какая развязка! «Вашингтон» ответил мощным камбэком на шедевр Демидова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android