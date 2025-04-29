«Омские Ястребы» одержали первую победу над «СКА-1946» в 1/2 финала плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между местными «Омскими Ястребами» и «СКА-1946». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали омичи и сократили отставание в серии 1-2.

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Игнат Лутфуллин. В начале второго периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Андрея Заикина с передач Вячеслава Малова и Дмитрия Власенко. Победу «Омским Ястребам» на восьмой минуте овертайма принёс Родион Казанцев.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.