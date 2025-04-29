«Омские Ястребы» одержали первую победу над «СКА-1946» в 1/2 финала плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между местными «Омскими Ястребами» и «СКА-1946». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали омичи и сократили отставание в серии 1-2.
На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Игнат Лутфуллин. В начале второго периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Андрея Заикина с передач Вячеслава Малова и Дмитрия Власенко. Победу «Омским Ястребам» на восьмой минуте овертайма принёс Родион Казанцев.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
- 29 апреля 2025
-
18:35
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:50
-
15:33
-
15:24
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
15:07
-
15:05
-
14:58
-
14:51
-
14:49
-
14:42
-
14:38
-
14:27
-
14:12
-
13:51
-
13:34
-
13:21
-
13:04
-
12:45
-
12:24
-
12:03
-
11:42
-
11:23