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«Омские Ястребы» одержали первую победу над «СКА-1946» в 1/2 финала плей-офф МХЛ

«Омские Ястребы» одержали первую победу над «СКА-1946» в 1/2 финала плей-офф МХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между местными «Омскими Ястребами» и «СКА-1946». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержали омичи и сократили отставание в серии 1-2.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Короткий (Поляков, Лутфуллин) – 09:47 (5x5)     1:1 Заикин (Малов, Власенко) – 21:06 (5x4)     2:1 Казанцев (Корзин) – 67:27 (4x4)    

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий, которому ассистировали Матвей Поляков и Игнат Лутфуллин. В начале второго периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Андрея Заикина с передач Вячеслава Малова и Дмитрия Власенко. Победу «Омским Ястребам» на восьмой минуте овертайма принёс Родион Казанцев.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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