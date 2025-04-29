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Форвард «Салавата» Ливо вернулся в состав на второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 29 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу уфимского клуба. Стали известны составы команд.

Отметим, что нападающий Джош Ливо вернулся в состав «Салавата Юлаева». Канадский форвард в последний раз принимал участие в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком».

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.