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Пётр Кочетков назначен стартовым вратарём «Каролины» на пятый матч серии с «Нью-Джерси»

Пётр Кочетков назначен стартовым вратарём «Каролины» на пятый матч серии с «Нью-Джерси»
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Российский голкипер Пётр Кочетков назначен стартовым вратарём «Каролины Харрикейнз» на пятый матч серии с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба «ураганов». Встреча пройдёт в ночь на 30 апреля и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кочетков вышел на замену в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) на 25-й минуте после травмы основного вратаря Фредерика Андерсена. Датский голкипер не примет участия в пятом матче серии и на данный момент имеет статус возвращения в строй «со дня на день». Запасным вратарём назначен Спенсер Мартин. В качестве резервного голкипера в тренировке принимал участие ещё один российский вратарь Руслан Хажеев.

Отметим, что «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-1.

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