Пётр Кочетков назначен стартовым вратарём «Каролины» на пятый матч серии с «Нью-Джерси»

Российский голкипер Пётр Кочетков назначен стартовым вратарём «Каролины Харрикейнз» на пятый матч серии с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает пресс-служба «ураганов». Встреча пройдёт в ночь на 30 апреля и начнётся в 2:30 мск.

Кочетков вышел на замену в четвёртом матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) на 25-й минуте после травмы основного вратаря Фредерика Андерсена. Датский голкипер не примет участия в пятом матче серии и на данный момент имеет статус возвращения в строй «со дня на день». Запасным вратарём назначен Спенсер Мартин. В качестве резервного голкипера в тренировке принимал участие ещё один российский вратарь Руслан Хажеев.

Отметим, что «Каролина» ведёт в серии со счётом 3-1.