Прокуратура отказалась предъявлять обвинения хоккеисту за смертельный порез коньком

Королевская прокурорская служба (CPS) Великобритании приняла решение не выдвигать уголовных обвинений против хоккеиста, нанёсшего смертельный порез коньком бывшему форварду «Питтсбург Пингвинз» Адаму Джонсону.

«После тщательного полицейского расследования и всестороннего изучения всех доказательств прокуратурой мы пришли к выводу, что нет реальной перспективы осуждения за какое-либо уголовное преступление, поэтому судебное преследование не будет осуществляться. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям Адама Джонсона», — цитирует заместителя главного прокурора Майкла Куинна пресс‑служба CPS.

В октябре 2023 года во время матча Кубка вызова между «Шеффилд Стилерс» и «Ноттингем Пантерз» 29‑летний Джонсон получил порез горла коньком. Он был отправлен в местную больницу, где скончался. Полиция задержала хоккеиста, подозреваемого в непредумышленном убийстве форварда «Ноттингема», но он был выпущен под залог. Официально не сообщалось, что смертельную травму Джонсону нанёс игрок «Шеффилда» Мэтт Петгрейв, однако сам хоккеист объявил об этом, организовав сбор средств на судебные издержки.

После произошедшего с Джонсоном Юниорские лиги Северной Америки сделали защиту шеи хоккеистов обязательной. Затем и совет Международной федерации хоккея утвердил новые правила для экипировки игроков.