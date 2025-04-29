Матч «Омские Ястребы» — «СКА-1946» стал самым посещаемым в текущем сезоне МХЛ

Матч «Омские Ястребы» — «СКА-1946» стал самым посещаемым в текущем сезоне-2024/2025 МХЛ. В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» собрались 8612 зрителей.
Примечательно, что рекорд по посещаемости в МХЛ также принадлежит «Омским Ястребам», которые трижды в сезоне-2012/2013 ставили рекорды и на седьмом матче финала Кубка Харламова собрали полную «Арену Омск» вместимостью 10 318 зрителей. Ещё около 2 тыс. человек не смогли достать билеты на матч: люди стояли вокруг стадиона и смотрели трансляцию игры. По ходу серии «Омские Ястребы» вели 2−0, затем «Спартак» вышел вперёд, одержав три победы дома. Вернувшись в Омск, «Ястребы» сравняли счёт в серии и выиграли в седьмой встрече в дополнительное время при полных трибунах.
«Омские Ястребы» стали первыми двукратными обладателями Кубка Харламова.
- 29 апреля 2025
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