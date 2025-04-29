Н. Коваленко: не совсем понял, почему мне урезали игровое время в «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Николай Коваленко высказался о проблемах первого сезона в НХЛ. Российский форвард начинал сезон в составе «Колорадо Эвеланш», а затем был обменян в калифорнийский клуб.

— Как тренер вам объяснял решение на шесть матчей подряд отправить вас в запас в марте?

— Считаю, что нет смысла воротить прошлое и думать, что, чего и как. Сезон закончился. Мои мысли только о том, как распланировать моё лето и как подготовиться к новому сезону.

— В первом же матче после возвращения против «Калгари» вы отдали голевую передачу, сделали три хита. Было большое желание доказать тренеру, что он заблуждался?

— Прежде всего, мне нужно всё доказывать самому себе. Кому-то — это последнее, что может быть.

— Когда вам урезали игровое время в «Сан-Хосе», вы понимали, почему так происходит?

— Не совсем, — приводит слова Коваленко «ВсеПроСпорт».

Николай Коваленко провёл за «акул» 29 игр, в которых записал на свой счёт 12 (3+9) очков.