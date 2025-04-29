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Нападающий «Тампа-Бэй» Хагель не примет участия в пятом матче серии с «Флоридой»

Нападающий «Тампа-Бэй» Хагель не примет участия в пятом матче серии с «Флоридой»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель не примет участия в пятом матче серии с «Флоридой Пантерз» из-за повреждения, полученного в предыдущей игре. Защитник «Флориды» Аарон Экблад нанёс Хагелю удар локтем, за который арбитры матча не стали удалять. Хагель покинул площадку и больше на лёд не выходил. После игры главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер был крайне недоволен этим решением судей.

«Он не сыграет завтра — и вы сами знаете почему», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Экблад проведёт телефонное слушание по поводу своего удара локтем на Хагеле. Возможное наказание для защитника будет объявлено позднее. В третьей игре серии Экблад вернулся после 20-матчевой дисквалификации за нарушение программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты.

Пятая встреча серии состоится вечером 30 апреля и начнётся в 23:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 23:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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