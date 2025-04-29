«Динамо» СПб обыграло «Торпедо-Горький» и повело со счётом 2-0 в серии 1/2 плей-офф ВХЛ

Сегодня, 29 апреля, прошла вторая встреча 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Динамо».

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торпедо-Горький» Денис Орлович-Грудков, которому ассистировали Богдан Конюшков и Денис Александров. Хозяевам удалось перевернуть игру на старте третьего периода благодаря двум шайбам с интервалом в полторы минуты. Голами отметились Александр Жабреев и Антон Назаревич.

Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 2 мая.