«Динамо» СПб обыграло «Торпедо-Горький» и повело со счётом 2-0 в серии 1/2 плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 29 апреля, прошла вторая встреча 1/2 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Динамо».
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Орлович-Грудков (Конюшков, Александров) – 11:45 (5x5) 1:1 Жабреев (Никитин, Андреев) – 41:05 (5x5) 2:1 Назаревич (Зуган) – 42:26 (5x5)
На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торпедо-Горький» Денис Орлович-Грудков, которому ассистировали Богдан Конюшков и Денис Александров. Хозяевам удалось перевернуть игру на старте третьего периода благодаря двум шайбам с интервалом в полторы минуты. Голами отметились Александр Жабреев и Антон Назаревич.
Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 2 мая.
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