«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 1-1.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов, удачно подправивший шайбу на пятачке после броска Александра Елесина от синей линии. Второй период прошёл с подавляющим игровым преимуществом ярославской команды, в результате которого нападающий Максим Шалунов забросил шайбу и сделал счёт 2:0. На старте третьего периода рикошет от клюшки защитника Алексея Береглазова размочил счёт в матче, гол был записан на Егора Сучкова.
Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 мая.
- 29 апреля 2025
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