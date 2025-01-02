«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 1-1.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов, удачно подправивший шайбу на пятачке после броска Александра Елесина от синей линии. Второй период прошёл с подавляющим игровым преимуществом ярославской команды, в результате которого нападающий Максим Шалунов забросил шайбу и сделал счёт 2:0. На старте третьего периода рикошет от клюшки защитника Алексея Береглазова размочил счёт в матче, гол был записан на Егора Сучкова.

Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 мая.