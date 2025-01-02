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Локомотив — Салават Юлаев, результат второго матча 29 апреля 2025, счет 2:1, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов, удачно подправивший шайбу на пятачке после броска Александра Елесина от синей линии. Второй период прошёл с подавляющим игровым преимуществом ярославской команды, в результате которого нападающий Максим Шалунов забросил шайбу и сделал счёт 2:0. На старте третьего периода рикошет от клюшки защитника Алексея Береглазова размочил счёт в матче, гол был записан на Егора Сучкова.

Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 мая.

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