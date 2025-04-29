В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 1-1.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне обыграл «Салават Юлаев». В прошедшем регулярном чемпионате команды провели два матча, победы в которых одержала уфимская команда. Примечательно, что обе победы «Салават Юлаев» одержал в овертаймах с одинаковым счётом 3:2. В первом матче полуфинальной серии плей-офф уфимцы оказались сильнее со счётом 3:1.

Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 мая.