«Локомотив» впервые в текущем сезоне обыграл «Салават Юлаев»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1. Счёт в серии стал равным — 1-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5) 2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5) 2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)
«Локомотив» впервые в текущем сезоне обыграл «Салават Юлаев». В прошедшем регулярном чемпионате команды провели два матча, победы в которых одержала уфимская команда. Примечательно, что обе победы «Салават Юлаев» одержал в овертаймах с одинаковым счётом 3:2. В первом матче полуфинальной серии плей-офф уфимцы оказались сильнее со счётом 3:1.
Третий матч серии пройдёт в Уфе 1 мая.
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