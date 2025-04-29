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Козлов прокомментировал первое поражение «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»

Козлов прокомментировал первое поражение «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первое поражение уфимского клуба в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Первый период неплохо провели, во втором «Локо» перехватил инициативу. Много было бросков с их стороны, мы больше играли в зоне обороны. Дальше хорошо провели третий, перебросали соперника, были моменты, чтобы сравнять. Но это плей-офф, они молодцы, что отстояли.

Будем думать, как выходить из-под давления, таскать по одному — так не обойдёшь эту команду. Надо играть в пас, использовать партнёров. Нужно подкорректировать второй период, иначе будет тяжело. У них команда габаритная, выбивает силы из нас. Надо подумать, как правильно действовать. В остальном есть моменты, которые мне нравятся, но есть и те, которые хочется улучшить», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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