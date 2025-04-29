Козлов прокомментировал первое поражение «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал первое поражение уфимского клуба в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:2, 1-1).

«Первый период неплохо провели, во втором «Локо» перехватил инициативу. Много было бросков с их стороны, мы больше играли в зоне обороны. Дальше хорошо провели третий, перебросали соперника, были моменты, чтобы сравнять. Но это плей-офф, они молодцы, что отстояли.

Будем думать, как выходить из-под давления, таскать по одному — так не обойдёшь эту команду. Надо играть в пас, использовать партнёров. Нужно подкорректировать второй период, иначе будет тяжело. У них команда габаритная, выбивает силы из нас. Надо подумать, как правильно действовать. В остальном есть моменты, которые мне нравятся, но есть и те, которые хочется улучшить», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.