Козлов — о Ливо: его ударили в третьем периоде в открытое место

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о травме нападающего Джоша Ливо, полученной во второй встрече серии с «Локомотивом» (1:2, 1-1). Канадский форвард сыграл впервые после пятого матча серии со «Спартаком». Ярослав Цулыгин не выступал с третьей игры серии со «Спартаком». Нэйтан Тодд получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.

«Ливо и Цулыгин для первой игры неплохо выступили. Ливо ударили в третьем периоде, ему попали в открытое место, но всё нормально, дальше он играл. Нэйтан Тодд близок к возвращению на лёд — будем смотреть по ситуации.

В нас не верили? Эксперты на то и эксперты, тем более что «Локо» даёт поводы так себя котировать, они играли неплохо. А что касается нас, то мы думаем о нашем матче и о сегодняшнем дне. Сегодня игра закончилась — мысли о следующей», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ливо провёл 13 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. На счету Тодда два гола и четыре результативные передачи в пяти проведённых матчах в плей-офф.