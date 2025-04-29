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Козлов — о Ливо: его ударили в третьем периоде в открытое место

Козлов — о Ливо: его ударили в третьем периоде в открытое место
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о травме нападающего Джоша Ливо, полученной во второй встрече серии с «Локомотивом» (1:2, 1-1). Канадский форвард сыграл впервые после пятого матча серии со «Спартаком». Ярослав Цулыгин не выступал с третьей игры серии со «Спартаком». Нэйтан Тодд получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Ливо и Цулыгин для первой игры неплохо выступили. Ливо ударили в третьем периоде, ему попали в открытое место, но всё нормально, дальше он играл. Нэйтан Тодд близок к возвращению на лёд — будем смотреть по ситуации.

В нас не верили? Эксперты на то и эксперты, тем более что «Локо» даёт поводы так себя котировать, они играли неплохо. А что касается нас, то мы думаем о нашем матче и о сегодняшнем дне. Сегодня игра закончилась — мысли о следующей», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Ливо провёл 13 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. На счету Тодда два гола и четыре результативные передачи в пяти проведённых матчах в плей-офф.

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