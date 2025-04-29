Никитин: вокруг столько было пены, как могла в полуфинале оказаться недостойная команда?
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил первую победу в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1,1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5) 2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5) 2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)
«Главное победа. Готовимся к следующей игре. Мы сегодня заслуженно победили. Вокруг ребят столько было пены. Интересно было читать. Как могла в полуфинале оказаться команда, которая не достойна этого?
Нужно с уважением относиться к сопернику. Нужно просто рубиться каждую игру, каждую смену, как сегодня. Сумасшедшая поддержка — это хорошо. Большая команда должна играть в том числе против зрителей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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