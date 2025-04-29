Никитин: вокруг столько было пены, как могла в полуфинале оказаться недостойная команда?

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил первую победу в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1,1-1).

«Главное победа. Готовимся к следующей игре. Мы сегодня заслуженно победили. Вокруг ребят столько было пены. Интересно было читать. Как могла в полуфинале оказаться команда, которая не достойна этого?

Нужно с уважением относиться к сопернику. Нужно просто рубиться каждую игру, каждую смену, как сегодня. Сумасшедшая поддержка — это хорошо. Большая команда должна играть в том числе против зрителей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.