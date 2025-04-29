Никитин: можно много говорить про красивый хоккей, но победа — важнее всего

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил первую победу в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1, 1-1).

«Территорией мы в первом матче владели мама не горюй. А что толку? Чтобы победить соперника, ты должен победить себя. Сегодня ребята справились. Возможно, ребята приучили вас, что мы должны доминировать 60 минут.

Команда должна играть и в таких ситуациях. У нас после гола три звена выступали очень прилично. Это нормально. Это полуфинал Кубка Гагарина. Конечно, можно много говорить про красивый хоккей, но победа — прежде всего. Сколько надо играть в обороне — столько и нужно. Главное — победа», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.