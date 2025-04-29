«Друг друга чуть не убили». Никитин рассказал, почему решил поменять партнёров Радулову

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему решил поменять партнёров по звену Александру Радулову во втором матче серии с «Салватом Юлаевым» (2:1, 1-1).

«Почему решил сделать перестановки? Там друг друга чуть не убили. Думал, долго не протянем. С Радуловым непросто играть. Нужно соответствовать его уровню. Поэтому вернули более привычные сочетания. Это сработало.

Илья Николаев молодчик, правильная энергетика шла от него. Егору Сурину дали отдохнуть сегодня, чтобы эмоций набрался и готовился к следующим матчам.

Гол Береглазова? Здесь надо напрягаться. Такие опытные игроки в подобных ситуациях должны действовать по-другому. Николаев сегодня молодчик. Правильная энергетика от него была. Егору Сурину дали отдохнуть. Молодой пацан, дали ему паузу, чтобы набрался эмоций», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.