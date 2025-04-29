Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Друг друга чуть не убили». Никитин рассказал, почему решил поменять партнёров Радулову

«Друг друга чуть не убили». Никитин рассказал, почему решил поменять партнёров Радулову
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, почему решил поменять партнёров по звену Александру Радулову во втором матче серии с «Салватом Юлаевым» (2:1, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Почему решил сделать перестановки? Там друг друга чуть не убили. Думал, долго не протянем. С Радуловым непросто играть. Нужно соответствовать его уровню. Поэтому вернули более привычные сочетания. Это сработало.

Илья Николаев молодчик, правильная энергетика шла от него. Егору Сурину дали отдохнуть сегодня, чтобы эмоций набрался и готовился к следующим матчам.

Гол Береглазова? Здесь надо напрягаться. Такие опытные игроки в подобных ситуациях должны действовать по-другому. Николаев сегодня молодчик. Правильная энергетика от него была. Егору Сурину дали отдохнуть. Молодой пацан, дали ему паузу, чтобы набрался эмоций», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android