Рик Токкет покинет пост главного тренера «Ванкувера» — Эллиот Фридман

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман, Рик Токкет покинет пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс». В текущем сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Токкет начал тренерскую карьеру с 2002 года. Специалист возглавил «Кэнакс» в 2023 году по ходу сезона после увольнения Брюса Будро. Помимо «Ванкувера», Токкет являлся главным тренером «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризоны Койотс».

За два с половиной сезона в «Ванкувере» Токкет смог один раз вывести команду в плей-офф. В прошлом сезоне-2023/2024 «косатки» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили «Эдмонтону» в семи матчах.