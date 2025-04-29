Защитник «Салавата Юлаева» Цулыгин поделился впечатлениями после возвращения на лёд

Защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин поделился впечатлениями от возвращения на лёд после травмы. Игрок обороны не играл с третьего матча серии со «Спартаком». Сегодня, 29 апреля, «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1:2, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Хороший матч, мы с Ливо старались. Сейчас придёт уверенность — будем забивать. У нас было много моментов, в конце в перекладину попали. С любыми командами можно делать камбэки, не сказал бы, что у «Локомотива» невзламываемая оборона.

Нет таких команд, которые не пропускают. Первую встречу выиграли, вторую уступили. Можно быть довольными, но нужно действовать ещё увереннее в атаке, забивать больше моментов. Тогда будем ещё больше побеждать.

Хороший соперник, я соскучился по хоккею. Мне хорошо было состязаться с ними, они играли в тело, мы играли в тело. Такой был обоюдно жёсткий хоккей. Соперник серьёзный, поэтому действуем серьёзно. Состояние — хорошее, лучше всех», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.