Берёзкин: Вязовой наудачу падал, хорошо сыграл, но я должен попадать в свободный угол

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал о нереализованном моменте во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 1-1).

«Классные два периода, много силовой борьбы, быстрый хоккей. Здорово провели второй период, много накладывали смен, не давали им поднимать голову, за счёт этого забили второй гол. Третий период нужно было лучше играть в обороне.

Два гола оказалось достаточно для победы. Было много моментов, у меня был хороший момент во втором периоде, когда Вязовой в падении вытащил. Надеюсь, оставил гол на будущее. На неудобную принял, вторым касанием с удобной бросал. Семён падал в угол больше на удачу, наверное, удача была на его стороне. Он хорошо сыграл, но и я должен был попадать в свободный угол», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.