Берёзкин: в Уфе такая атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин поделился ожиданиями от матчей в Уфе в рамках серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Текущий счёт в серии — 1-1.

«Не могу говорить за других парней, лично я стараюсь ничего не читать, просто выходить и показывать свой лучший хоккей. Приносить пользу команде. Главное — положительный результат.

Это плей-офф, тут регулярка забывается, счёт в серии — 1-1, мы готовимся к следующему матчу. У них в Уфе такая классная атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая. Разговоры о преимуществе своей площадки, каждый день — новая игра и подготовка к этой игре. Всё обнуляется, задача — выиграть один матч и дальше идти к следующей встрече.

Не скажу, что в первом матче нам не хватило эмоций, это уже полуфинал, нужно из себя доставать всё, что есть, идти только вперёд. Сегодня все злые вышли, не согласные с результатом, за счёт этого получилось победить», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.