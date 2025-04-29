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Берёзкин: в Уфе такая атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая

Берёзкин: в Уфе такая атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин поделился ожиданиями от матчей в Уфе в рамках серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Текущий счёт в серии — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Не могу говорить за других парней, лично я стараюсь ничего не читать, просто выходить и показывать свой лучший хоккей. Приносить пользу команде. Главное — положительный результат.

Это плей-офф, тут регулярка забывается, счёт в серии — 1-1, мы готовимся к следующему матчу. У них в Уфе такая классная атмосфера, будет настоящее рубилово, война настоящая. Разговоры о преимуществе своей площадки, каждый день — новая игра и подготовка к этой игре. Всё обнуляется, задача — выиграть один матч и дальше идти к следующей встрече.

Не скажу, что в первом матче нам не хватило эмоций, это уже полуфинал, нужно из себя доставать всё, что есть, идти только вперёд. Сегодня все злые вышли, не согласные с результатом, за счёт этого получилось победить», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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