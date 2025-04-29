Елесин прокомментировал первую победу «Локомотива» в серии с «Салаватом Юлаевым»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин прокомментировал первую победу в серии с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 1-1).

«Второй период был за нами, хорошая активность у ворот соперника, забили нужные голы. Нет смысла сравнивать эти две игры. Мы концентрировались сегодня на себе, на том, что можем сделать на льду. Понимаем, что сыграли не должным образом первый матч, но все мысли — только о будущем.

Тяжёлая концовка третьего периода? Сопернику нужно было отыгрываться, они взвинтили темп. Хорошо, что выстояли в конце. На последних секундах, когда лёг на лёд, просто хотелось, чтобы шайба не прошла дальше.

Я знал, что игроки «Салавата» открываются на пустые ворота. В том моменте, когда шайба попала в перекладину на последних секундах, Алексей Береглазов сыграл. Тут срабатывает инстинкт самосохранения. Просто делаешь все, чтобы шайба на зашла в ворота», — передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.