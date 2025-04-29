Защитник «Локомотива» Елесин – о Ливо: у «Салавата» много и других мастеровитых игроков
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил игру против лидеров «Салавата Юлаева» в рамках серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5) 2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5) 2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)
«Велась ли персональная подготовка под Ливо? У них не только Ливо, много других мастеровитых игроков. Со всеми нужно держать ухо востро.
Сказывались ли на нас разговоры о том, что «Локомотив» — фаворит? Мы профессионалы, не обращаем внимание на том, что и кто говорить. Нужно концентрироваться на том, что мы можем сделать.
Думали ли о том, что потерпели три поражения в четырех матчах? Плей-офф – длинный путь. Трудности нужны, чтобы их преодолевать. Мы играем против сильных соперников», – передаёт слова Елесина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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