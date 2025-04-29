Стала известна дата лотереи драфта НХЛ 2025 года

Лотерея драфта НХЛ 2025 года пройдёт 5 мая в студиях NHL Network в Секокусе, штат Нью-Джерси. Мероприятие будет транслироваться в Соединенных Штатах и ​в Канаде, время будет объявлено дополнительно. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ.

Будет проведено два розыгрыша, один — для определения выбора № 1, а второй — для определения выбора № 2. Ни одна команда не может подняться более чем на 10 позиций в порядке драфта; только 11 лучших команд в лотерее имеют право на выбор № 1. Если победит команда, не входящая в топ-11, то команда с худшим результатом в НХЛ будет выбирать под первым номером.

У «Сан-Хосе Шаркс», который закончил с худшим результатом в лиге, самые высокие шансы выиграть лотерею — 18,5%, за ними следует «Чикаго Блэкхоукс» — 13,5%. Тройку замыкает «Нэшвилл Предаторз» с 11,5% вероятности выбирать первыми.

Драфт НХЛ 2025 года пройдёт в Лос-Анджелесе 27-28 июня.