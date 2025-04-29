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Берёзкин — о Радулове: от него много пользы что в раздевалке, что на льду

Берёзкин — о Радулове: от него много пользы что в раздевалке, что на льду
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался об игре в одном звене с форвардом Александром Радуловым.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Анабиоз и нехватка эмоций? Это домыслы. У нас есть Саня Радулов, который, если нужно, эти эмоции из всех достанет — и всё будет отлично в плане эмоций. Появление Александра Радулова тоже влияет на коллектив, много эмоций от него, много пользы что в раздевалке, что на льду. Даже те голы важные, которые он забивает, посмотрите, как он на пятаке клюшку подставляет, вылезает, забивает.

Столкнулись с Радуловым, но ничего страшного. Не знал, куда Саня побежит, у меня в голове было одно, у Сани — другое. Случилось и случилось, немного посмотрели друг на друга, поулыбались. Забыли этот момент, всё нормально. Всё стабильно и хорошо. Могу сказать за себя и за других, что мы стали опытнее по сравнению с прошлым годом.

С Паником всё было пожёстче, когда со своим такое бывает тоже, это хоккей. Тем более что ты ждёшь, я его видел, не знаю, он видел меня или нет. Столкнулись, но это часть хоккея. Каюмов всегда с нами здорово смотрелся, приятно с ним играть, думаю, дальше всё будет лучше», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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