Берёзкин: у нас двусторонний стиль, мы не обращаем внимания на шутки про игру «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин заявил, что в команде не обращают внимания на популярное мнение, будто ярославский клуб играет в скучный хоккей.
«Шутки про стиль «Локомотива»? У нас двусторонний стиль, мы всё это не читаем, не обращаем внимания. Если достаточно одного-двух голов для победы — это самое главное. Тут в плей-офф уже не важно, с каким счётом ты побеждаешь, 8-0, 2-1, 1-0. Главное — какой счёт в серии.
Всем, кто так шутит, скажу, что это их мнение, у нас, у команды, есть своё мнение, и мы придерживаемся той игры, в которую верим. Гол Тесанова? У нас все одинаковые люди. Он приехал на пятак, он подправил, в него попала шайба, не так важно. Главное — она в воротах, классный гол получился», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 29 апреля 2025
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