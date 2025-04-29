Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Берёзкин: у нас двусторонний стиль, мы не обращаем внимания на шутки про игру «Локомотива»

Берёзкин: у нас двусторонний стиль, мы не обращаем внимания на шутки про игру «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин заявил, что в команде не обращают внимания на популярное мнение, будто ярославский клуб играет в скучный хоккей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тесанов (Елесин, Полунин) – 14:04 (5x5)     2:0 Шалунов (Иванов, Черепанов) – 33:12 (5x5)     2:1 Сучков (Ефремов, Цулыгин) – 42:32 (5x5)    

«Шутки про стиль «Локомотива»? У нас двусторонний стиль, мы всё это не читаем, не обращаем внимания. Если достаточно одного-двух голов для победы — это самое главное. Тут в плей-офф уже не важно, с каким счётом ты побеждаешь, 8-0, 2-1, 1-0. Главное — какой счёт в серии.

Всем, кто так шутит, скажу, что это их мнение, у нас, у команды, есть своё мнение, и мы придерживаемся той игры, в которую верим. Гол Тесанова? У нас все одинаковые люди. Он приехал на пятак, он подправил, в него попала шайба, не так важно. Главное — она в воротах, классный гол получился», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android