Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 29 апреля 2025 года
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Сегодня, 29 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Динамо».
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Орлович-Грудков (Конюшков, Александров) – 11:45 (5x5) 1:1 Жабреев (Никитин, Андреев) – 41:05 (5x5) 2:1 Назаревич (Зуган) – 42:26 (5x5)
Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-0;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 1-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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