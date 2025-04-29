Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 29 апреля 2025 года

Сегодня, 29 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Динамо».

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-0;

«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 1-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.