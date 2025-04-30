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Андрей Свечников продлил результативную серию до трёх матчей в плей-офф НХЛ

Андрей Свечников продлил результативную серию до трёх матчей в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился результативным действием в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги подряд. Россиянин забросил шайбу во втором периоде встречи пятого матча серии Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 4:4

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
4 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46     0:2 Майер (Песке) – 05:31     0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55     1:3 Стэнковен (Холл, Славин) – 21:46     2:3 Блейк (Янковски) – 24:01     3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40     3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26     4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp)    

Ранее Свечникову удалось оформить хет-трик в четвёртой игре серии (5:2), а также отдать результативную передачу в третьем матче (2:3 ОТ). Всего на его счету на данный момент четыре гола и одна результативная передача в пяти встречах за «Харрикейнз» в текущем плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт в серии на данный момент 3-1 в пользу «Каролины». В случае победы в сегодняшней встрече «ураганы» выйдут в четвертьфинал Кубка Стэнли.

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