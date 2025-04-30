Андрей Свечников продлил результативную серию до трёх матчей в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отличился результативным действием в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги подряд. Россиянин забросил шайбу во втором периоде встречи пятого матча серии Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости завершился второй период. Счёт ничейный — 4:4
Ранее Свечникову удалось оформить хет-трик в четвёртой игре серии (5:2), а также отдать результативную передачу в третьем матче (2:3 ОТ). Всего на его счету на данный момент четыре гола и одна результативная передача в пяти встречах за «Харрикейнз» в текущем плей-офф НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Счёт в серии на данный момент 3-1 в пользу «Каролины». В случае победы в сегодняшней встрече «ураганы» выйдут в четвертьфинал Кубка Стэнли.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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