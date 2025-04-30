«Оттава» всухую уверенно обыграла «Торонто», сократив отставание в серии Кубка Стэнли

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Тома Шабо и форвард Дилан Козенс, а также немецкий форвард Тим Штюцле (1+2) и американец Брэди Ткачук. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: