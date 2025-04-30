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Торонто Мэйпл Лифс — Оттава Сенаторз, результат матча 30 апреля 2025, счёт 0:4, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Оттава» всухую уверенно обыграла «Торонто», сократив отставание в серии Кубка Стэнли
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Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
0 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Ткачук, Штюцле) – 23:46     0:2 Козенс (Годетт) – 48:24 (sh)     0:3 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 57:09     0:4 Ткачук (Штюцле) – 59:13    

В составе победителей голами отметились канадские хоккеисты: защитник Тома Шабо и форвард Дилан Козенс, а также немецкий форвард Тим Штюцле (1+2) и американец Брэди Ткачук. Защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Календарь плей-офф НХЛ
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