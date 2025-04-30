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Кирилл Капризов вплотную приблизился к престижному клубному рекорду в плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов вплотную приблизился к престижному клубному рекорду в плей-офф НХЛ
Кирилл Капризов
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В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Айкел) – 08:25 (sh)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 08:38 (pp)     2:1 Стоун (Айкел) – 13:24    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «Уайлд» российский нападающий продолжает занимает второе место в списке лучших снайперов «Миннесоты» в истории Кубков Стэнли.

При этом сегодня 28-летний нападающий вплотную приблизился к рекорду клуба в этой номинации. В активе Капризова стало 15 точных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ, тогда как клубный рекорд принадлежит американскому форварду Заку Паризе (16).

Стоит заметить, что Капризов сегодня проводит всего 24-й матч за карьеру в розыгрышах Кубков Стэнли. В свою очередь Паризе принял участие в 44 кубковых матчах за «Миннесоту».

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