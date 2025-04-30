Кирилл Капризов вплотную приблизился к престижному клубному рекорду в плей-офф НХЛ

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов, для которого этот гол стал пятым в нынешнем плей-офф. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «Уайлд» российский нападающий продолжает занимает второе место в списке лучших снайперов «Миннесоты» в истории Кубков Стэнли.

При этом сегодня 28-летний нападающий вплотную приблизился к рекорду клуба в этой номинации. В активе Капризова стало 15 точных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ, тогда как клубный рекорд принадлежит американскому форварду Заку Паризе (16).

Стоит заметить, что Капризов сегодня проводит всего 24-й матч за карьеру в розыгрышах Кубков Стэнли. В свою очередь Паризе принял участие в 44 кубковых матчах за «Миннесоту».