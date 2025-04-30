Защитник «Флориды» дисквалифицирован на два матча. Недавно он не играл из-за допинга

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал на два матча защитника «Флориды Пантерз» Аарона Экблада, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее стало известно, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель не примет участия в пятом матче серии с «Флоридой» из-за повреждения, полученного в предыдущей игре. Экблад нанёс Хагелю удар локтем, за который арбитры матча не стали удалять. Хагель покинул площадку и больше на лёд не выходил. После игры главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер был крайне недоволен этим решением судей.

Стоит заметить, что Экблад в нынешнем плей-офф на данный момент принял участие всего в двух матчах, так как был вынужден пропустить старт серии с «Тампой» из-за длительной дисквалификации. В середине марта канадский хоккеист был отстранён на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий Программы НХЛ/НХЛПА по применению веществ, улучшающих спортивные результаты.