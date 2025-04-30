«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала КС

Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором по итогам овертайма со счётом 5:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отметились Тейлор Холл, Джексон Блейк, Себастьян Ахо (2+1) и россиянин Андрей Свечников. У защитника Дмитрия Орлова голевая передача. Вратарь Пётр Кочетков совершил 31 сейв.
У гостей шайбы забросили Доусон Мерсер, Тимо Майер, Нико Хишир и Стефан Ноэсен (1+1).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-1 и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала Кубка Стэнли.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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