Капитан «Оттавы» установил уникальное достижение в клубной истории в плей-офф НХЛ

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.
Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.
Самым результативным игроком матча стал нападающий гостей Брэди Ткачук, в активе которого гол и две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, капитан «сенаторов» сегодня установил уникальное достижение в клубной истории в плей-офф НХЛ.
Американский форвард стал первым игроком в истории «Оттавы», сумевшим набрать три очка в матче плей-офф, поражение в котором означало для канадского клуба вылет из розыгрыша Кубка Стэнли и завершение сезона.
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