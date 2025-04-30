Капитан «Оттавы» установил уникальное достижение в клубной истории в плей-офф НХЛ

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Самым результативным игроком матча стал нападающий гостей Брэди Ткачук, в активе которого гол и две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба НХЛ, капитан «сенаторов» сегодня установил уникальное достижение в клубной истории в плей-офф НХЛ.

Американский форвард стал первым игроком в истории «Оттавы», сумевшим набрать три очка в матче плей-офф, поражение в котором означало для канадского клуба вылет из розыгрыша Кубка Стэнли и завершение сезона.