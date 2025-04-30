Линус Улльмарк повторил достижение Крэйга Андерсона 10-летней давности в плей-офф НХЛ

Утром 30 апреля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз», победу в котором со счётом 4:0 одержали гости.

Таким образом, «Оттава» сократила отставание в серии, сделав счёт 2-3. Следующий матч между командами состоится в столице Канады 2 мая.

Шат-аут в составе «Сенаторз» оформил вратарь Линус Улльмарк, отразивший 29 бросков. Шведский голкипер стал всего вторым вратарём в клубном истории, который смог отыграть на «ноль» в матче плей-офф, поражение в котором означало для канадского клуба вылет из розыгрыша Кубка Стэнли и завершение сезона. 10 лет назад подобным достижением отметился американский голкипер Крэйг Андерсон, отыгравший на «ноль» в четвёртом матче серии первого раунда с «Монреаль Канадиенс».