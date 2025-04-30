Свечников вышел на чистое второе место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Каролины»

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После завершения первого овертайма счёт в матче равный — 4:4.

В составе хозяев одной заброшенной шайбой отметился Андрей Свечников. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «ураганов» сегодня вышел на чистое второе место по голам в плей-офф НХЛ в истории «Каролины». В активе российского форварда стало 20 точных бросков, благодаря чему он превзошёл показатели Эрика Стаала и Теуво Терявяйнена (по 19).

Клубный рекорд по голам в плей-офф НХЛ сегодня обновил финский нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, забросивший уже 29-ю шайбу.