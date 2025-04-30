Нико Хишир повторил клубное достижение Зака Паризе в плей-офф НХЛ 16-летней давности
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Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором во втором овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46 0:2 Майер (Песке) – 05:31 0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55 1:3 Холл (Стэнковен) – 21:46 2:3 Блейк (Янковски) – 24:01 3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40 3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26 4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp) 5:4 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 84:17 (pp)
В составе «Нью-Джерси» во втором периоде заброшенной шайбой отметился Нико Хишир, который сегодня продлил свою голевую серию до трёх матчей.
Швейцарский форвард стал первым игроком «Дэвилз» за последние 16 лет с серией как минимум из трёх матчей в плей-офф НХЛ, на протяжении которой удавалось отмечаться заброшенными шайбами.
В 2009 году подобным достижением отметился американский форвард Зак Паризе, чьё достижение сегодня и повторил Хишир.
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