Нико Хишир повторил клубное достижение Зака Паризе в плей-офф НХЛ 16-летней давности

Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором во втором овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

В составе «Нью-Джерси» во втором периоде заброшенной шайбой отметился Нико Хишир, который сегодня продлил свою голевую серию до трёх матчей.

Швейцарский форвард стал первым игроком «Дэвилз» за последние 16 лет с серией как минимум из трёх матчей в плей-офф НХЛ, на протяжении которой удавалось отмечаться заброшенными шайбами.

В 2009 году подобным достижением отметился американский форвард Зак Паризе, чьё достижение сегодня и повторил Хишир.