Род Бриндамор установил уникальное достижение среди всех главных тренеров в плей-офф НХЛ

Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором во втором овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-1 и стала первой командой, вышедшей в 1/4 финала Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба ассоциации тренеров НХЛ, благодаря этому успеху канадский специалист Род Бриндамор сегодня установил уникальное достижение среди всех главных тренеров в плей-офф НХЛ.

Возглавляющий «Каролину» на протяжении последних семи лет тренер в каждом из этих сезонов выводил команду в следующий раунд плей-офф. Таким образом, Бриндамор стал первым тренером в истории НХЛ, кому удавалось выиграть хотя бы одну кубковую серию в каждом из своих первых семи сезонов в роли главного тренера.

Стоит заметить, что в сезоне-2019/2020 «Харрикейнз» единственный раз под руководством Бриндамора не смогли пробиться во второй раунд плей-офф, но пять лет назад розыгрыш Кубка Стэнли проводился в ином формате. Тогда перед четвертьфиналом конференций был проведён предварительный раунд, где «Каролина» выбила из борьбы «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0).