Андрей Свечников обновил личный рекорд по броскам в створ за матч в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников установил новый личный рекорд по броскам в створ в рамках матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Песке) – 03:46 0:2 Майер (Песке) – 05:31 0:3 Ноэсен (Немец, Хэмилтон) – 09:55 1:3 Холл (Стэнковен) – 21:46 2:3 Блейк (Янковски) – 24:01 3:3 Свечников (Орлов, Ахо) – 25:40 3:4 Хишир (Коттер, Ноэсен) – 27:26 4:4 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 31:27 (pp) 5:4 Ахо (Гостисбер, Джарвис) – 84:17 (pp)
Андрей совершил девять бросков и отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз», который недавно завершился победой «ураганов» в овертайме со счётом 5:4.
Отметим, ранее наибольшее количество бросков за игру у Свечникова было в первой игре 1/8 финала Кубка Стэнли сезона-2020/2021 с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) 17 мая. Тогда Андрей также отметился голом.
Всего на счету Свечникова в текущем плей-офф НХЛ пять голов и одна результативная передача в пяти встречах за «Харрикейнз».
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