Себастьян Ахо повторил клубный рекорд в плей-офф НХЛ, установленный 19 лет назад

Утром 30 апреля мск на льду «Леново Центр» в американском Роли завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором во втором овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.
Победу хозяевам принёс финский нападающий Себастьян Ахо, оформивший дубль с решающей шайбой в матче в начале второго овертайма. 27-летний нападающий второй раз в карьере стал автором победной шайбы в серии плей-офф. Четыре года назад Себастьян поставил точку в серии первого раунда с «Нэшвилл Предаторз», также забив победный гол в овертайме.
Примечательно, что проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «ураганов» Ахо стал всего вторым игроком в истории «Каролины» с двумя победными голами в сериях плей-офф НХЛ. Интересно, что клубный рекорд был установлен 19 лет назад, когда Кори Стиллман забил два подобных гола в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли.
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