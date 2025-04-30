Марк-Андре Флёри установил новый рекорд всех времён в плей-офф НХЛ для голкиперов лиги

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе третьего периода счёт равный — 2:2.

Перед началом третьего периода в составе гостей произошла вынужденная замена. Из-за болезни не смог продолжить матч основной голкипер «дикарей» Филип Густавссон, на замену которому вышел канадский ветеран Марк-Андре Флёри.

Благодаря появлению на последнем рубеже «Уайлд» 40-летний установил новый рекорд всех времён в плей-офф НХЛ для голкиперов лиги. Сегодня Флёри в 18-й раз в карьере принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему превзошёл показатели двух канадских легенд — Мартина Бродо и Патрика Руа (по 17 сезонов в плей-офф НХЛ).

Напомним, что после окончания нынешнего сезона Флёри завершит карьеру в НХЛ.